Um homem de 30 anos foi preso em São Sebastião, no sábado (15), após fugir da Polícia Municipal durante uma abordagem. Ele dirigia um carro sem identificação.
A Prefeitura informou que a equipe da Polícia Municipal patrulhava o bairro Topolândia quando avistou o carro sem placa de identificação.
Ao perceber a presença dos guardas, o motorista deu um cavalo de pau com o carro e tentou fugir. Os guardas iniciaram a perseguição.
Durante a fuga, o motorista transitou pela contramão, avançou sobre área de praça com parquinho infantil e desviou de pedestres e ciclistas. Em uma tentativa de cerco, a Polícia Municipal deu ordem de parada, mas o homem dirigiu o veículo em direção à policial integrante da viatura. A agente conseguiu desviar, evitando o atropelamento.
Diante do risco iminente à integridade física da policial, foi efetuado um disparo defensivo. Após prosseguir a fuga, foram realizados novos disparos nos pneus para cessar a fuga e ameaça. O veículo apresentou falha mecânica, momento em que foi realizada a abordagem.
Segundo a Prefeitura, o homem teria oferecido resistência, mas foi preso em flagrante. Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais.