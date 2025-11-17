Um homem de 30 anos foi preso em São Sebastião, no sábado (15), após fugir da Polícia Municipal durante uma abordagem. Ele dirigia um carro sem identificação.

A Prefeitura informou que a equipe da Polícia Municipal patrulhava o bairro Topolândia quando avistou o carro sem placa de identificação.