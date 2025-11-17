17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESTRADA

URGENTE: Capotamento de veículo deixa vítima fatal no Vale

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Viatura do Samu
Viatura do Samu

Um grave acidente de trânsito deixou uma vítima fatal no Vale do Paraíba, na noite de domingo (16). O caso aconteceu na estrada do distrito de Campos Novos de Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que viaturas de Guaratinguetá e Cunha foram deslocadas para o local do acidente, por volta de 20h.

Houve um capotamento de veículo na estrada. Informações de moradores de Cunha apontam que a vítima fatal do acidente se chama Jobair Rodrigues, também conhecido como Bá.

“Um óbito no local”, disse Luana Lopes. “Descansa em paz, tio Bá”, afirmou Giovana Paola.

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários