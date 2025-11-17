Um grave acidente de trânsito deixou uma vítima fatal no Vale do Paraíba, na noite de domingo (16). O caso aconteceu na estrada do distrito de Campos Novos de Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que viaturas de Guaratinguetá e Cunha foram deslocadas para o local do acidente, por volta de 20h.