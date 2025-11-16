O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h41 deste domingo (16) para atender a uma ocorrência de incêndio no Jardim Aparecida, na região central de São José dos Campos.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que havia um veículo em chamas na via pública. O fogo foi rapidamente combatido e extinto. O local foi deixado em segurança. Não houve vítimas.
Até o momento, segundo os bombeiros, não há informações sobre a causa do incêndio.