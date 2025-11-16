Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem pelo crime de furto na região central de São José dos Campos.
Na tarde de sábado (15), por volta das 17h, os policiais foram informados via Copom sobre uma tentativa de furto na rua Frederico Miacci, na Vila Piratininga.
Diante das características repassadas, as equipes iniciaram patrulhamento direcionado à região. Os policiais encontraram o suspeito nas proximidades do local do crime.
Em seguida, os policiais realizaram contato com a vítima, que reconheceu o autor como a pessoa que havia sido vista no interior de seu veículo.
A vítima, o criminoso e o veículo foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.