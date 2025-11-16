Leanderson de Oliveira Júnior, de 18 anos, confessou em depoimento à Polícia Civil que matou o padre Alexsandro da Silva Lima, de 43 anos, após ser forçado a praticar sexo oral. Ele afirmou ter usado uma marreta e uma faca para cometer o assassinato e, em seguida, roubou o veículo Jeep Renegade com a intenção de vender por R$ 40 mil no Paraguai.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O sacerdote foi morto a golpes de martelada e facadas entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada de sábado (15), em Dourados (MS).