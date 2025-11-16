Uma agente penitenciária de 23 anos foi condenada por má conduta em cargo público após a Justiça britânica revelar que ela mantinha, simultaneamente, relacionamentos com dois detentos de um presídio de segurança máxima na Ilha de Sheppey, na Inglaterra, segundo o jornal Daily Star. A sentença ainda será definida.

Durante o julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark, o júri ouviu gravações e depoimentos que detalharam a relação da carcereira Isabelle Dale com o assaltante Shahid Sharif, de 33 anos — preso pelo terceiro ano de uma pena de 12 —, por participação em um roubo a joalheria em 2019.