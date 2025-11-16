16 de novembro de 2025
INGLATERRA

Agente penitenciária é condenada por fazer s3xo com presos

Por Da redação | Inglaterra
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Agente penitenciária foi condenada por má conduta em cargo público
Agente penitenciária foi condenada por má conduta em cargo público

Uma agente penitenciária de 23 anos foi condenada por má conduta em cargo público após a Justiça britânica revelar que ela mantinha, simultaneamente, relacionamentos com dois detentos de um presídio de segurança máxima na Ilha de Sheppey, na Inglaterra, segundo o jornal Daily Star. A sentença ainda será definida.

Durante o julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark, o júri ouviu gravações e depoimentos que detalharam a relação da carcereira Isabelle Dale com o assaltante Shahid Sharif, de 33 anos — preso pelo terceiro ano de uma pena de 12 —, por participação em um roubo a joalheria em 2019.

O caso apontou que Dale trocava cartas endereçadas ao seu “sneaky”, como chamava Sharif. O apelido também estava tatuado em sua nuca, e ela gostava de se referir a si mesma como “Miss Sneaky”. Em uma das mensagens enviadas ao detento, ela afirmou: "Gostei muito dessa, meu bem. Estou tão orgulhosa de você. Esse é o meu rap favorito que você já fez... é o primeiro que você me mandou."

Relatos apresentados ao tribunal disseram que outros detentos faziam a “guarda” enquanto ela e Sharif tinham relações sexuais em uma sala de oração da prisão. Em um episódio citado, a agente teria saído do local quatro minutos após entrar com o preso, aparentemente “reajustando a região do cinto”.

A investigação também indicou que Sharif teria “recrutado” a funcionária para ajudá-lo no contrabando de envelopes com drogas para dentro da unidade. Dale administrava a conta de Snapchat do criminoso, usada para o tráfico. Ela acabou presa em 1º de novembro de 2022, durante uma visita ao detento na prisão de HMP Swaleside.

Mas Sharif não era o único preso com quem ela se relacionava. A polícia encontrou mensagens de texto que revelavam que a agente mantinha pelo menos outro envolvimento sexual dentro da mesma penitenciária. O segundo detento mencionado é Connor Money, acusado de matar um amigo durante uma perseguição policial a 237 km/h em 2019, e de fugir do local. Em uma das mensagens, Dale escreveu: "Talvez você só queira me usar porque sou policial, mas acho que você não é assim xx".

Isabelle Dale negou tanto o envolvimento indevido com os detentos quanto a tentativa de introduzir itens proibidos na prisão. Mesmo assim, foi considerada culpada pelo tribunal.

* Com informações do site Top Mídia News

