16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ATO INFRACIONAL

Adolescentes são apreendidos pelo Baep por furto de moto no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Moto apreendida na ocorrência em Lorena
Moto apreendida na ocorrência em Lorena

Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional de furto de motocicleta no Vale do Paraíba. A detenção ocorreu na tarde de sábado (15), por volta das 17h30, pelo bairro Cidade Industrial, em Lorena.

Na ocasião, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) patrulhavam as imediações quando apreenderam dois adolescentes por ato infracional de furto de motocicleta.

A ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes de Lorena, na qual os adolescentes permaneceram detidos e à disposição da Justiça.

