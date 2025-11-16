Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional de furto de motocicleta no Vale do Paraíba. A detenção ocorreu na tarde de sábado (15), por volta das 17h30, pelo bairro Cidade Industrial, em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na ocasião, policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) patrulhavam as imediações quando apreenderam dois adolescentes por ato infracional de furto de motocicleta.