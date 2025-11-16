O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta sobre a chance de chuvas intensas e ventos fortes no Vale do Paraíba. O alerta vale a partir desta segunda-feira (17) e segue até terça-feira (18).
A chuva pode ser de 30 a 60 milímetros por hora ou uma média de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h.
A condição climática é causada pela passagem de uma frente fria, fenômeno que cria condições favoráveis para tempestades, com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões do estado.
O temporal pode causar tempestades severas, com risco de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores. No Litoral Norte, também estão previstas condições para agitação marítima e ressaca, exigindo atenção redobrada.
“Na segunda-feira (17), com o avanço do sistema em direção ao Sudeste, todas as regiões paulistas ficam sujeitas a pancadas de chuva, que podem ocorrer com intensidade forte”, informou a Defesa Civil.
A partir de quarta-feira (19), a frente fria se afastará do estado de São Paulo, permitindo o retorno gradual de condições mais estáveis em todo o território paulista.