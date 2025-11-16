O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta sobre a chance de chuvas intensas e ventos fortes no Vale do Paraíba. O alerta vale a partir desta segunda-feira (17) e segue até terça-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A chuva pode ser de 30 a 60 milímetros por hora ou uma média de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h.