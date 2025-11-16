O Hotel Urupema foi implodido na manhã deste domingo (16), na região central de São José dos Campos. Cerca de 50 quilos de explosivos demoliram a estrutura do prédio, que dará lugar a um novo empreendimento.

Imagens captadas antes e depois da implosão mostram como era e como ficou o hotel. A implosão foi considerada um sucesso e ocorreu dentro das expectativas da Engemac, empresa responsável pela área. A implosão durou seis segundo.