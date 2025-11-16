16 de novembro de 2025
50 KG DE EXPLOSIVOS

Veja o antes e o depois da implosão do Hotel Urupema, em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O Hotel Urupema foi implodido na manhã deste domingo (16), na região central de São José dos Campos. Cerca de 50 quilos de explosivos demoliram a estrutura do prédio, que dará lugar a um novo empreendimento.

Imagens captadas antes e depois da implosão mostram como era e como ficou o hotel. A implosão foi considerada um sucesso e ocorreu dentro das expectativas da Engemac, empresa responsável pela área. A implosão durou seis segundo.

As 9 mil toneladas de entulho após a demolição serão recicladas e já têm destinação. A área deve ser limpa em até 30 dias para que o novo empreendimento de 17 andares seja erguido no local.

A implosão do Hotel Urupema foi disparada por uma mulher, Renata, em um painel, a cerca de 100 metros do prédio. Foi a primeira vez que uma mulher realizou este tipo de procedimento no Brasil.

