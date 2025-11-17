A Prefeitura de Taubaté anunciou atividades de conscientização em alinhamento à campanha Novembro Roxo, dedicada à prevenção da prematuridade e ao cuidado integral do recém-nascido prematuro. A programação, que ocorre ao longo do mês de novembro, inclui palestras especializadas e mutirões de orientação em diversas Unidades Básicas de Saúde.

Nesta segunda-feira (17), às 9h, acontece a palestra com a médica pediatra Elisama Marcondes, na UBS Ana Rosa. A especialista abordará os principais cuidados com bebês prematuros, reforçando a importância do pré-natal completo, a prevenção de infecções, o incentivo ao aleitamento materno e o método canguru (contato pele a pele).

