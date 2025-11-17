A Prefeitura de Taubaté anunciou atividades de conscientização em alinhamento à campanha Novembro Roxo, dedicada à prevenção da prematuridade e ao cuidado integral do recém-nascido prematuro. A programação, que ocorre ao longo do mês de novembro, inclui palestras especializadas e mutirões de orientação em diversas Unidades Básicas de Saúde.
Nesta segunda-feira (17), às 9h, acontece a palestra com a médica pediatra Elisama Marcondes, na UBS Ana Rosa. A especialista abordará os principais cuidados com bebês prematuros, reforçando a importância do pré-natal completo, a prevenção de infecções, o incentivo ao aleitamento materno e o método canguru (contato pele a pele).
Além da palestra, diversas UBSs terão salas de espera temáticas ao longo de novembro, oferecendo orientações detalhadas sobre: prevenção de riscos na gestação, hábitos saudáveis para gestantes e cuidados específicos pós-nascimento com a pele e proteção contra infecções respiratórias em bebês prematuros.
Cronograma por UBS
A Secretaria de Saúde organizou "Dias D" de mobilização para ampliar o alcance das informações em diversas unidades.
- 17 de novembro: As ações ocorrem nas UBS Aeroporto, Ana Rosa, Estoril, Fazendinha, Iapi, Marlene Miranda, Pinheirinho, Santa Isabel e São Pedro.
- 18 de novembro: O mutirão será realizado nas UBS Paduan, Santa Fé, Santa Tereza e São Geraldo.
- 19 de novembro: As atividades seguem nas UBS Independência, Mourisco, Piratininga, Santo Antônio e São Carlos.
- 21 de novembro: O foco será nas UBS Novo Horizonte e Vila Velha.
- 25 de novembro: As ações acontecem nas UBS Esplanada e Gurilândia.
- 27 de novembro: O cronograma encerra na UBS Três Marias II.
Prevenção e Cuidados
A Secretaria de Saúde reforça as principais recomendações para evitar a prematuridade e garantir o bom desenvolvimento do bebê:
- Para Prevenir: Realizar o Pré-Natal Completo, alimentar-se bem, controlar o estresse e evitar maus hábitos (tabagismo, álcool), além de prevenir e tratar infecções.
- Para Cuidar do Prematuro: Priorizar o aleitamento materno, proteger o bebê do contato com pessoas gripadas ou resfriadas e aplicar o Método Canguru, que ajuda a regular a temperatura, promove vínculo e ganho de peso.