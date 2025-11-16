Um trabalho integrado entre o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos e forças de segurança de outros estados resultou na recuperação de um caminhão furtado no bairro Jardim Satélite, na zona sul, em 12 de novembro. O veículo transportava um trator.

O caminhão foi localizado e abordado em Pouso Alegre (MG), a cerca de 160 km de São José dos Campos.