16 de novembro de 2025
CSI SJC identifica placa clonada e caminhão furtado é recuperado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Caminhão foi localizado e abordado em Pouso Alegre (MG)
Um trabalho integrado entre o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos e forças de segurança de outros estados resultou na recuperação de um caminhão furtado no bairro Jardim Satélite, na zona sul, em 12 de novembro. O veículo transportava um trator.

O caminhão foi localizado e abordado em Pouso Alegre (MG), a cerca de 160 km de São José dos Campos.

Apesar de informações iniciais limitadas, os operadores do CSI realizaram análises técnicas e cruzamento de dados, conseguindo identificar inconsistências na placa do caminhão, que apresentava sinais de adulteração.

A atuação foi reforçada pelo uso do Sistema Sentry, recentemente implantado em São José dos Campos, aumentando a rapidez e precisão na consolidação das informações.

Com os dados verificados, a equipe compartilhou imediatamente as informações com órgãos de segurança estaduais e federais, possibilitando o acompanhamento do veículo durante seu deslocamento.

O trabalho da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi fundamental na abordagem e recuperação do caminhão e da máquina, reforçando a eficiência da cooperação interinstitucional.

“Esse caso demonstra a importância da tecnologia aplicada à segurança, do monitoramento inteligente e do trabalho coordenado entre operadores e forças de segurança, mantendo São José dos Campos como referência nacional na Segurança  Publica”, disse a Prefeitura da cidade.

