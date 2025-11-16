Um trabalho integrado entre o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos e forças de segurança de outros estados resultou na recuperação de um caminhão furtado no bairro Jardim Satélite, na zona sul, em 12 de novembro. O veículo transportava um trator.
O caminhão foi localizado e abordado em Pouso Alegre (MG), a cerca de 160 km de São José dos Campos.
Apesar de informações iniciais limitadas, os operadores do CSI realizaram análises técnicas e cruzamento de dados, conseguindo identificar inconsistências na placa do caminhão, que apresentava sinais de adulteração.
A atuação foi reforçada pelo uso do Sistema Sentry, recentemente implantado em São José dos Campos, aumentando a rapidez e precisão na consolidação das informações.
Com os dados verificados, a equipe compartilhou imediatamente as informações com órgãos de segurança estaduais e federais, possibilitando o acompanhamento do veículo durante seu deslocamento.
O trabalho da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi fundamental na abordagem e recuperação do caminhão e da máquina, reforçando a eficiência da cooperação interinstitucional.
“Esse caso demonstra a importância da tecnologia aplicada à segurança, do monitoramento inteligente e do trabalho coordenado entre operadores e forças de segurança, mantendo São José dos Campos como referência nacional na Segurança Publica”, disse a Prefeitura da cidade.