Um homem armado e alcoolizado foi preso pela Polícia Militar dirigindo um carro em Jacareí, na manhã deste domingo (16). A prisão ocorreu na rua Quiririm, no bairro Cidade Salvador.
Policiais militares do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior foram solicitados, via Copom, para atender ocorrência de indivíduo armado na direção de um veículo FIAT/ Uno.
A equipe conseguiu abordar o veículo na via. Na revista pessoal no condutor nada de ilícito foi encontrado, porém, na vistoria do carro, os policiais localizaram uma pistola 9mm com oito munições intactas.
Indagado sobre a arma, o homem, com falas desconexas, apenas alegou que fez uso de drogas. Ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, na qual a delegada elaborou boletim de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e embriaguez ao volante. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.