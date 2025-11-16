Um homem armado e alcoolizado foi preso pela Polícia Militar dirigindo um carro em Jacareí, na manhã deste domingo (16). A prisão ocorreu na rua Quiririm, no bairro Cidade Salvador.

Policiais militares do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior foram solicitados, via Copom, para atender ocorrência de indivíduo armado na direção de um veículo FIAT/ Uno.