16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRISÃO

Homem armado, alcoolizado e guiando carro é preso pela PM no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Arma apreendida com o suspeito
Arma apreendida com o suspeito

Um homem armado e alcoolizado foi preso pela Polícia Militar dirigindo um carro em Jacareí, na manhã deste domingo (16). A prisão ocorreu na rua Quiririm, no bairro Cidade Salvador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior foram solicitados, via Copom, para atender ocorrência de indivíduo armado na direção de um veículo FIAT/ Uno.

A equipe conseguiu abordar o veículo na via. Na revista pessoal no condutor nada de ilícito foi encontrado, porém, na vistoria do carro, os policiais localizaram uma pistola 9mm com oito munições intactas.

Indagado sobre a arma, o homem, com falas desconexas, apenas alegou que fez uso de drogas. Ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, na qual a delegada elaborou boletim de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e embriaguez ao volante. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários