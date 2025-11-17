Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma ocorrência de indivíduo armado conduzindo um veículo FIAT/Uno na rua Quiririm, no bairro Cidade Salvador, Jacareí, na manhã deste domingo (16).

A equipe conseguiu abordar o suspeito na altura do nº 126 e, em revista veicular, localizou uma pistola 9 mm com oito munições intactas.

