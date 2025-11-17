Há 50 anos, o Brasil lançava o Proálcool (Programa Nacional do Álcool), com o objetivo de reduzir a dependência de petróleo externo e aproveitar a abundância de cana-de-açúcar no país. Uma grande crise petrolífera nos anos 1970 elevou o preço da gasolina e ameaçou a economia brasileira. Com o programa, o Brasil pôde desenvolver uma fonte de energia renovável e sustentável, tornando-se referência mundial em produção de etanol.

A produção de etanol combustível e a adaptação de veículos para álcool consolidaram-se como uma alternativa energética mais barata e nacional. Urbano Ernesto Stumpf (15 de janeiro de 1916 - 17 de maio de 1998) foi um engenheiro que se destacou liderando os estudos de adaptação de motores.

