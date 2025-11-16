O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) abriu 40 vagas para o curso técnico gratuito de Logística, na categoria EJA (Educação de Jovens e Adultos), em Jacareí, com o objetivo de oferecer formação técnica de nível médio a pessoas que não concluíram essa etapa de ensino na idade regular.

O curso integra a formação técnica ao ensino médio, ampliando as possibilidades de inserção qualificada no mercado de trabalho.