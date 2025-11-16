O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) abriu 40 vagas para o curso técnico gratuito de Logística, na categoria EJA (Educação de Jovens e Adultos), em Jacareí, com o objetivo de oferecer formação técnica de nível médio a pessoas que não concluíram essa etapa de ensino na idade regular.
O curso integra a formação técnica ao ensino médio, ampliando as possibilidades de inserção qualificada no mercado de trabalho.
Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até o dia 30 de novembro de 2025. As oportunidades são para pessoas com ensino fundamental completo.
A seleção dos estudantes deve ocorrer por meio de sorteio, com resultado final previsto para ser divulgado em 19 de dezembro de 2025. Metade das vagas é destinada a candidatos que estudaram em escola pública, e há reserva para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Os selecionados devem dar início ao curso no primeiro semestre de 2026.