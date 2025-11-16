Um caso grave de violência contra animal doméstico mobilizou a Sociedade Protetora Ambiental no Ceará, no bairro Jangurussu, em Fortaleza (CE). Um cão da raça pitbull, de pelagem branca com marrom e cerca de cinco anos, foi baleado cinco vezes por homens em diferentes veículos após o animal sair para a calçada da residência da tutora.

Atualmente, o animal se encontra em uma clínica aguardando tratamento contra infecção para poder ser liberado e fazer uma cirurgia. Márcio Sousa, coordenador de operação da SPA-CE, acompanhou a dona do animal para fazer boletim de ocorrência sobre o caso.