CEARÁ

Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência em lagoa

Por Da redação | Fortaleza
| Tempo de leitura: 1 min
O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiro e outros sinais de violência, na Lagoa da Messejana, em Fortaleza, na última sexta-feira (14). Ninguém foi preso pelo crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará confirmou, por nota, que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas, na tarde dessa sexta-feira (14), para uma ocorrência de homicídio, registrada no bairro Messejana ".

“Segundo as informações policiais, um corpo do sexo feminino, ainda não identificado, foi encontrado com lesões feitas por disparos de arma de fogo", diz a nota.

A vítima também apresentava sinais de espancamento e tortura. A mulher ainda não havia sido identificada formalmente até a manhã de sábado (15).

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, segundo a Secretaria.

As investigações sobre o crime são conduzidas pela 3ª Delegacia do DHPP.

A Secretaria da Segurança ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela pasta.

* Com informações do Diário do Nordeste

