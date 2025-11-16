O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiro e outros sinais de violência, na Lagoa da Messejana, em Fortaleza, na última sexta-feira (14). Ninguém foi preso pelo crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará confirmou, por nota, que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas, na tarde dessa sexta-feira (14), para uma ocorrência de homicídio, registrada no bairro Messejana ".