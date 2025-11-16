O Hotel Urupema, inaugurado em 1976 e considerado um dos ícones de São José dos Campos, deixou de existir nesta manhã de domingo (16). A implosão controlada do edifício, usando 50 quilos de explosivos, foi concluída em apenas seis segundos. O lugar abrigará um futuro empreendimento: uma torre mista de 17 andares com apartamentos e lojas, já totalmente comercializada. O prédio fica na avenida Nove de Julho, na região central da cidade.

Responsável por outras demolições marcantes na cidade, como a do prédio no Jardim Aquarius há 15 meses, o engenheiro de minas Manoel Jorge Diniz Dias, o Manezinho, considerado um dos principais especialistas em implosões no país, explicou que a equipe planejou o colapso para que o edifício caísse dentro do estacionamento do terreno.