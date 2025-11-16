Crianças de seis a doze anos participam de uma exposição de arte que transforma calçados em objetos artísticos no Centro Cultural Toninho Mendes. A mostra, intitulada "SapateArte", é resultado das oficinas do Projeto Semeando Cores, que estimula a ressignificação e a reciclagem de materiais.
A exposição reúne 27 trabalhos, que foram confeccionados a partir de calçados transformados com papietagem e cola orgânica.
O intuito do projeto é mostrar a criatividade dos alunos por meio da utilização de materiais alternativos e promover a reflexão sobre questões ambientais.
A mostra fica aberta ao público até quinta-feira (20), das 8h às 16h30, no corredor do cinema do Centro Cultural Toninho Mendes, na Praça Coronel Vitoriano, nº 1, no Centro.
O Projeto Semeando Cores oferece oficinas de arte para crianças com duração de dez aulas semanais. Novas vagas para as oficinas serão abertas no início de 2026.