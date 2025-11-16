Crianças de seis a doze anos participam de uma exposição de arte que transforma calçados em objetos artísticos no Centro Cultural Toninho Mendes. A mostra, intitulada "SapateArte", é resultado das oficinas do Projeto Semeando Cores, que estimula a ressignificação e a reciclagem de materiais.

A exposição reúne 27 trabalhos, que foram confeccionados a partir de calçados transformados com papietagem e cola orgânica.

