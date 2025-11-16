O Taubaté Handebol voltou a escrever seu nome na história neste sábado (15). Em uma decisão disputada do início ao fim, os taubateanos superaram o Clube Português por 21 a 19, em jogo disputado na Arena Sorriso, no interior do Mato Grosso, e garantiram o oitavo título da Liga Nacional, consolidando mais uma temporada vitoriosa.

A primeira etapa teve o predomínio das defesas. Os dois lados criaram dificuldades para os ataques, que esbarraram em erros de finalização e no ritmo travado do início do jogo. O placar de 4 a 4 aos 15 minutos mostrava bem o equilíbrio. Na reta final do tempo, a partida ganhou intensidade, com faltas mais duras e algumas exclusões. O taubateano Victor Rodrigues acabou punido com cartão vermelho, e o Português aproveitou os momentos de superioridade numérica para assumir a dianteira no marcador.