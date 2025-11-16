O Taubaté Handebol voltou a escrever seu nome na história neste sábado (15). Em uma decisão disputada do início ao fim, os taubateanos superaram o Clube Português por 21 a 19, em jogo disputado na Arena Sorriso, no interior do Mato Grosso, e garantiram o oitavo título da Liga Nacional, consolidando mais uma temporada vitoriosa.
A primeira etapa teve o predomínio das defesas. Os dois lados criaram dificuldades para os ataques, que esbarraram em erros de finalização e no ritmo travado do início do jogo. O placar de 4 a 4 aos 15 minutos mostrava bem o equilíbrio. Na reta final do tempo, a partida ganhou intensidade, com faltas mais duras e algumas exclusões. O taubateano Victor Rodrigues acabou punido com cartão vermelho, e o Português aproveitou os momentos de superioridade numérica para assumir a dianteira no marcador.
O segundo tempo manteve o clima quente. A liderança alternava entre paulistas e pernambucanos, enquanto os goleiros se destacavam. O Português lançou mão da experiência do veterano Maik, dono de duas participações olímpicas. Do outro lado, Taubaté apostou em Matheus RJ, que não só fechou o gol como ainda marcou um tento após interceptar uma bola quando o adversário estava sem goleiro.
A reta final foi dramática. Faltando cerca de seis minutos, Taubaté encaixou uma boa sequência ofensiva e abriu 20 a 17. O Português reagiu com dois gols, reacendendo a disputa. Mas a exclusão do pivô Brás, já nos minutos finais, complicou a vida da equipe do Recife. Mesmo assim, os pernambucanos ainda tiveram a posse para buscar o empate, desperdiçada por uma falta de ataque. No lance seguinte, Taubaté trabalhou a bola pela ponta esquerda, e Gui Torriani selou o triunfo que confirmou o título.
Com apenas quatro derrotas na temporada, o time taubateano já muda o foco. Na próxima quarta-feira (19), volta à quadra para disputar as semifinais do Campeonato Paulista, em partida marcada para Guarulhos.