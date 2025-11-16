16 de novembro de 2025
OPERAÇÃO POLICIAL

Após perseguição, PM prende ladrão de residência em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Materiais e arma que foram furtados da residência
Materiais e arma que foram furtados da residência

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de ter furtado uma casa em São José dos Campos. A prisão aconteceu na tarde desse sábado (15), horas depois do furto.

Por volta das 16h20, policiais militares do 1º BPM/I foram informados sobre um furto ocorrido durante a madrugada em uma residência no bairro Urbanova, na região oeste de São José. O criminoso levou diversos pertencesvda casa, incluindo uma arma de fogo e munições.

Com base nas informações coletadas e na localização de alguns dispositivos furtados, as equipes iniciaram um trabalho estratégico de patrulhamento direcionado para identificar os responsáveis.

Após análise dos dados, as buscas foram concentradas na região do Buquirinha, na zona norte da cidade.

Durante o patrulhamento, os policiais se depararam com um veículo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou fugir. Após acompanhamento por diversas vias do bairro, o carro foi interceptado e o condutor foi detido.

Com ele, segundo a PM, foram encontrados objetos relacionados ao furto, o que motivou a continuidade das diligências.

Na residência onde a fuga havia iniciado, os policiais localizaram outros pertences da vítima, incluindo a arma de fogo levada no crime.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial. Foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm, com três carregadores, 50 munições intactas, relógios, cinco tablets, dois celulares e uma televisão, além de joias e bolsas diversas.

