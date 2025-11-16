A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de ter furtado uma casa em São José dos Campos. A prisão aconteceu na tarde desse sábado (15), horas depois do furto.

Por volta das 16h20, policiais militares do 1º BPM/I foram informados sobre um furto ocorrido durante a madrugada em uma residência no bairro Urbanova, na região oeste de São José. O criminoso levou diversos pertencesvda casa, incluindo uma arma de fogo e munições.

Com base nas informações coletadas e na localização de alguns dispositivos furtados, as equipes iniciaram um trabalho estratégico de patrulhamento direcionado para identificar os responsáveis.