A Prefeitura de Jacareí publicou as regras para o Programa "Banco de Ração, Medicamentos e Utensílios para Animais", conforme previsto pela Lei nº 6.771/2025, visando apoiar protetores independentes, organizações da sociedade civil e famílias em situação de vulnerabilidade social que acolhem animais domésticos e comunitários. O regramento detalha todos os procedimentos para cadastramento de beneficiários, recebimento, armazenamento e distribuição de doações de itens.

O programa aceita doações de rações, medicamentos e utensílios para animais, que devem passar por um processo de triagem.

