16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SELO DA CAUSA ANIMAL

Jacareí regulamenta doações para assistência animal

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Participantes receberão selo que identifica apoio
Participantes receberão selo que identifica apoio

A Prefeitura de Jacareí publicou as regras para o Programa "Banco de Ração, Medicamentos e Utensílios para Animais", conforme previsto pela Lei nº 6.771/2025, visando apoiar protetores independentes, organizações da sociedade civil e famílias em situação de vulnerabilidade social que acolhem animais domésticos e comunitários. O regramento detalha todos os procedimentos para cadastramento de beneficiários, recebimento, armazenamento e distribuição de doações de itens.

O programa aceita doações de rações, medicamentos e utensílios para animais, que devem passar por um processo de triagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para a ração, a triagem considerará validade, conservação e integridade, sendo desaconselhado o recebimento a granel. Os medicamentos devem ter validade, lote e fabricante registrados, e a embalagem deve estar íntegra e lacrada. Utensílios devem estar em boas condições de uso, sem ferrugem, peças quebradas ou bordas cortantes.

Podem realizar doações:

  • estabelecimentos comerciais;
  • fabricantes ligados à produção e comercialização de gêneros alimentícios e utensílios para animais;
  • entidades e órgãos públicos ou do terceiro setor;
  • pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;
  • O programa também aceita itens apreendidos por órgãos da administração municipal, estadual ou federal, e doações obtidas em eventos, patrocínios ou recursos de órgãos públicos.

Como forma de reconhecimento, os doadores podem receber o Selo de Empresa Parceira do Município e da Causa Animal, além de menção em espaços institucionais da Prefeitura.

A distribuição dos itens priorizará protetores independentes e responsáveis por animais comunitários, famílias em situação de vulnerabilidade social e casos emergenciais com base no número de animais sob tutela, na situação socioeconômica do beneficiário e na disponibilidade de estoque.

Os interessados em receber as doações devem realizar um cadastro na Diretoria de Proteção Animal, apresentando a documentação relacionada no decreto, com validade de um ano.

Doações em dinheiro devem ser feitas por depósito bancário no Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Um relatório semestral sobre a origem e a distribuição das doações será publicado pela prefeitura.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Diretoria de Proteção Animal pelo telefone WhatsApp (12) 99156-5949.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários