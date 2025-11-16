Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Taubaté. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (14), por volta das 19h50, durante patrulhamento da equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Durante a abordagem aos indivíduos em atitude suspeita, foram localizados um revólver calibre .38 e cinco munições intactas.

