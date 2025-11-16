16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

Dois homens foram presos portando arma e munições em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão de arma pelo Baep em Taubaté
Apreensão de arma pelo Baep em Taubaté

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Taubaté. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (14), por volta das 19h50, durante patrulhamento da equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Durante a abordagem aos indivíduos em atitude suspeita, foram localizados um revólver calibre .38 e cinco munições intactas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Taubaté e os homens foram presos, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários