16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FURTO

Adolescentes são apreendidos e motocicleta é recuperada na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Motocicleta furtada foi recuperada em Lorena
Motocicleta furtada foi recuperada em Lorena

Policiais do 3º Baep (Batalhão  de Ações Especiais de Polícia) apreenderam dois adolescentes e recuperaram uma motocicleta furtada em Lorena.

A ocorrência foi registrada no sábado (15) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Cidade Industrial por volta das 17h30, quando os infratores foram vistos conduzindo a motocicleta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles foram levados à Central de Flagrantes de Lorena, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários