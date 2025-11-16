Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam dois adolescentes e recuperaram uma motocicleta furtada em Lorena.

A ocorrência foi registrada no sábado (15) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Cidade Industrial por volta das 17h30, quando os infratores foram vistos conduzindo a motocicleta.

