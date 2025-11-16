O antigo Hotel Urupema foi implodido na manhã deste domingo (16), às 10h, na avenida Nove de Julho, no Jardim Apolo, área nobre da região central de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após sirenes de alerta e preparativos que começaram pela manhã, toda a construção do hotel veio abaixo com o uso de 50 quilos de explosivos, que foram espalhados pela estrutura. O prédio foi demolido em poucos segundos.