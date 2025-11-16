O antigo Hotel Urupema foi implodido na manhã deste domingo (16), às 10h, na avenida Nove de Julho, no Jardim Apolo, área nobre da região central de São José dos Campos.
Após sirenes de alerta e preparativos que começaram pela manhã, toda a construção do hotel veio abaixo com o uso de 50 quilos de explosivos, que foram espalhados pela estrutura. O prédio foi demolido em poucos segundos.
A implosão mobilizou forças de segurança, com a necessidade de evacuação de moradores dos arredores em uma grande operação, que foi considerada um sucesso.
"Hoje é um dia emblemático para a implosão brasileira. Essa camisa que eu uso tem todo o simbolismo. Quis o destino que colocou a data de hoje, com vários adiamentos, chegamos nesse momento. Hoje faz 50 anos da primeira implosão no Brasil, que aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo", disse o engenheiro de minas Manoel Jorge Diniz Dias, o Manezinho, considerado um dos principais especialistas em implosões no país.
"Quero parabenizar todos os engenheiros de minas pelo país. Foi uma semana de muito desafio e reconheço que não foi a mesma coisa de outros momentos. Uma alegria dessa, contando com a ajuda de todos os parceiros. A operação foi um sucesso", completou o profissional, que estava emocionado.
Evacuação.
De acordo com a Engemak Construtora, proprietária do prédio, a ação exigiu a evacuação completa dos imóveis vizinhos. Todos os moradores da área delimitada pela Defesa Civil deixaram suas casas até as 9h e seguiram para os pontos de isolamento definidos. O retorno está previsto para ocorrer após as 10h30, quando os técnicos avaliarem que não há mais riscos.
Construído há mais de 40 anos, o antigo Hotel Urupema dará lugar a um novo empreendimento, um prédio residencial com galerias. O prédio tem cerca de 9 mil toneladas, entre concreto e ferro distribuídos entre os pavimentos. Após a implosão, tudo isso virou escombro no terreno.
Agora, o material destruído pela implosão vai passar por um processo de trituração, no próprio terreno. Esse trabalho deve durar cerca de um mês. Depois, os resíduos serão reutilizados por empresas especializadas.