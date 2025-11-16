A medida de equiparação de gênero aplicada pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) garantiu que a maioria dos aprovados para a próxima fase do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) fossem mulheres. O MGI e a FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulgaram que, do total de 42.499 pessoas classificadas para a próxima etapa do certame, 57,12% são mulheres (24.275) e 42,86% são homens (18.217). A próxima fase é a prova discursiva, que acontece no dia 7 de dezembro.

Essa ação afirmativa foi implementada para assegurar que, nos cargos em que o percentual de mulheres classificadas ficasse abaixo de 50%, houvesse um equilíbrio no número de convocadas em relação aos homens, desde que elas tivessem alcançado o número mínimo de acertos. Sem a medida, o percentual geral seria de 50,6% de homens e 49,4% de mulheres, mantendo a tradicional disparidade em cargos que, por costume, atraem mais homens. Por exemplo, no cargo de Analista Técnico de Justiça e Defesa (Bloco 7), a equiparação resultou na convocação de 731 mulheres a mais para a prova discursiva, garantindo a paridade na disputa da segunda fase.

