A medida de equiparação de gênero aplicada pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) garantiu que a maioria dos aprovados para a próxima fase do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) fossem mulheres. O MGI e a FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulgaram que, do total de 42.499 pessoas classificadas para a próxima etapa do certame, 57,12% são mulheres (24.275) e 42,86% são homens (18.217). A próxima fase é a prova discursiva, que acontece no dia 7 de dezembro.
Essa ação afirmativa foi implementada para assegurar que, nos cargos em que o percentual de mulheres classificadas ficasse abaixo de 50%, houvesse um equilíbrio no número de convocadas em relação aos homens, desde que elas tivessem alcançado o número mínimo de acertos. Sem a medida, o percentual geral seria de 50,6% de homens e 49,4% de mulheres, mantendo a tradicional disparidade em cargos que, por costume, atraem mais homens. Por exemplo, no cargo de Analista Técnico de Justiça e Defesa (Bloco 7), a equiparação resultou na convocação de 731 mulheres a mais para a prova discursiva, garantindo a paridade na disputa da segunda fase.
O MGI ressaltou que todos os homens que alcançaram a nota mínima em cada cargo foram mantidos classificados e que o objetivo é diminuir desigualdades estruturais observadas no CPNU 1, onde as mulheres foram maioria nas inscrições (56%), mas representaram apenas 37% das aprovações finais.
Além da equidade de gênero, o CPNU 2 teve candidatos classificados de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, em todas as modalidades de cotas (pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas).
Os candidatos já podem consultar os gabaritos definitivos, espelhos do cartão-resposta e resultados individuais definitivos na prova objetiva, bem como as notas mínimas para classificação em cada cargo, no site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.
O edital de convocação para a prova discursiva e para Avaliação de Títulos e de verificação de cotas será publicado no DOU (Diário Oficial da União) ainda nesta semana.