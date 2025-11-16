16 de novembro de 2025
SÃO PAULO

SÃO PAULO

PM apreende quase 2 toneladas de maconha em carga de macarrão

Por Da redação | Jales
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SSP
Equipes abordaram um caminhão-baú e encontraram 95 fardos da droga
Em uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal, quase duas toneladas de maconha foram apreendidas dentro de uma carga de macarrão. O motorista foi preso em flagrante na quinta-feira (13), na cidade de Jales, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de trânsito da Operação Divisa Integrada, na Rodovia Euclides da Cunha.

As equipes abordaram um caminhão-baú e, durante a vistoria, encontraram 95 fardos da droga, totalizando 1,9 tonelada que estava escondida em meio à carga, misturada a pacotes de macarrão.

Segundo as informações, o homem teria recebido a carga em Nova Alvorada do Sul (MS) e levaria o carregamento até Belo Horizonte (MG), onde receberia pelo transporte. Ele possui antecedente criminal por violência doméstica.

O veículo e a droga foram apreendidos, e o suspeito foi encaminhado à Polícia Federal de Jales, onde permaneceu à disposição da Justiça.

