Em uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal, quase duas toneladas de maconha foram apreendidas dentro de uma carga de macarrão. O motorista foi preso em flagrante na quinta-feira (13), na cidade de Jales, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de trânsito da Operação Divisa Integrada, na Rodovia Euclides da Cunha.