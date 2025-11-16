Em uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal, quase duas toneladas de maconha foram apreendidas dentro de uma carga de macarrão. O motorista foi preso em flagrante na quinta-feira (13), na cidade de Jales, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.
A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de trânsito da Operação Divisa Integrada, na Rodovia Euclides da Cunha.
As equipes abordaram um caminhão-baú e, durante a vistoria, encontraram 95 fardos da droga, totalizando 1,9 tonelada que estava escondida em meio à carga, misturada a pacotes de macarrão.
Segundo as informações, o homem teria recebido a carga em Nova Alvorada do Sul (MS) e levaria o carregamento até Belo Horizonte (MG), onde receberia pelo transporte. Ele possui antecedente criminal por violência doméstica.
O veículo e a droga foram apreendidos, e o suspeito foi encaminhado à Polícia Federal de Jales, onde permaneceu à disposição da Justiça.