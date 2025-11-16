A Embraer e a Airlink, principal companhia aérea da África Austral, assinaram um acordo para o Programa Pool de Componentes da fabricante brasileira. O programa apoiará os dez novos jatos Embraer E195-E2 que a Airlink está adquirindo por meio de contratos de leasing com a Azorra.

A Airlink já se beneficia do Programa Pool da Embraer para o suporte de sua frota, composta exclusivamente por aeronaves da fabricante que tem sede em São José dos Campos.