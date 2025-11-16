A Embraer e a Airlink, principal companhia aérea da África Austral, assinaram um acordo para o Programa Pool de Componentes da fabricante brasileira. O programa apoiará os dez novos jatos Embraer E195-E2 que a Airlink está adquirindo por meio de contratos de leasing com a Azorra.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Airlink já se beneficia do Programa Pool da Embraer para o suporte de sua frota, composta exclusivamente por aeronaves da fabricante que tem sede em São José dos Campos.
Com a inclusão dos novos E2s, o programa irá cobrir um total de 78 aeronaves, apoiando a companhia aérea na redução do tempo das aeronaves em solo e na otimização da disponibilidade operacional e da confiabilidade da frota.
A Airlink é cliente da Embraer desde 2001, e opera voos para 47 destinos em 15 países da África Austral e Oriental, incluindo Madagascar e Ilha de Santa Helena. A companhia também faz fretamentos não comerciais para a Ilha de Ascensão, no Atlântico Sul.
“Expandir o acordo de componentes com a Embraer para cobrir nossos novos jatos E195-E2s nos fornecerá a segurança que precisamos para a entrada em serviço das aeronaves. Isso nos dará suporte para alcançar plenamente os benefícios operacionais, comerciais e econômicos que esperamos obter com a chegada dos novos jatos à nossa frota”, disse o CEO da Airlink, de Villiers Engelbrecht.
“Estamos orgulhosos em apoiar o serviço do E2 na Airlink, companhia aérea que é um exemplo de inovação e eficiência na aviação regional. A Embraer valoriza muito a confiança que a Airlink depositou em nossas aeronaves e serviços, e continuaremos dedicados a impulsionar o sucesso de suas operações com as soluções mais avançadas da indústria. Este acordo de Programa Pool reflete nosso compromisso com a excelência operacional e reforça o papel da Embraer no apoio à estratégia de crescimento da Airlink na região”, afirmou Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.
O Programa Pool da Embraer oferece um amplo suporte de componentes para companhias aéreas em todo o mundo, por meio da expertise técnica da empresa e de uma extensa rede de serviços. O programa proporciona economias significativas nos custos de reparo de componentes e de manutenção dos estoques, reduzindo as necessidades de armazenagem e operando dentro de uma estrutura de níveis de desempenho garantidos. A Embraer Serviços & Suporte oferece uma extensa gama de soluções customizadas, projetadas para aprimorar a experiência pós-venda e apoiar a crescente frota global de aeronaves da Embraer.