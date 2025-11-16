Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um casal integrante de uma quadrilha especializada de roubos a residência em São Paulo com uso de fuzis e carros blindados. Os policiais apreenderam um arsenal de guerra com o casal, incluindo um fuzil .50, munição e duas SUVs blindadas. O imóvel é apontado como base de uma quadrilha de roubos a residências no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.
Os policiais localizaram os armamentos em uma cama-baú e descobriram que os veículos eram furtados e estavam com placas trocadas. A dupla presa, segundo a investigação, participava do planejamento de uma grande ação nos próximos dias.
Entre os materiais apreendidos estão: um fuzil .50, usado para abater aeronaves, carros de combate, e dois fuzis 5.56. Além dos fuzis, a equipe recolheu 80 projéteis calibre 5.56 e 20 projéteis calibre .50.
Os policiais fizeram a operação na última quarta-feira (12) no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A ofensiva foi conduzida por policiais da 4ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), Investigações sobre Roubo a Condomínio, do Deic.
Durante as diligências, um outro suspeito chegou de carro no local e foi abordado. Ele carregava na carteira um documento falso com a fotografia da detida no imóvel. Segundo as investigações, o motorista seria o responsável por fornecer documentos falsos para integrantes da quadrilha.
O casal, sendo a mulher de 38 e o homem de 42 anos, já tinha passagens pela polícia por homicídio, tentativa de homicídio e roubo a residência. Eles foram encaminhados à 4ª Delegacia da Disccpat, do Deic, onde permaneceram à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como associação criminosa, uso de documento falso, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público.