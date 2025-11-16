16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia encontra arsenal de guerra em casa na zona sul de SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Governo de SP
Foram apreendidos três fuzis de guerra que estavam dentro de uma cama
Foram apreendidos três fuzis de guerra que estavam dentro de uma cama

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um casal integrante de uma quadrilha especializada de roubos a residência em São Paulo com uso de fuzis e carros blindados. Os policiais apreenderam um arsenal de guerra com o casal, incluindo um fuzil .50, munição e duas SUVs blindadas. O imóvel é apontado como base de uma quadrilha de roubos a residências no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais localizaram os armamentos em uma cama-baú e descobriram que os veículos eram furtados e estavam com placas trocadas. A dupla presa, segundo a investigação, participava do planejamento de uma grande ação nos próximos dias.

Entre os materiais apreendidos estão: um fuzil .50, usado para abater aeronaves, carros de combate, e dois fuzis 5.56. Além dos fuzis, a equipe recolheu 80 projéteis calibre 5.56 e 20 projéteis calibre .50.

Os policiais fizeram a operação na última quarta-feira (12) no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A ofensiva foi conduzida por policiais da 4ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), Investigações sobre Roubo a Condomínio, do Deic.

Durante as diligências, um outro suspeito chegou de carro no local e foi abordado. Ele carregava na carteira um documento falso com a fotografia da detida no imóvel. Segundo as investigações, o motorista seria o responsável por fornecer documentos falsos para integrantes da quadrilha.

O casal, sendo a mulher de 38 e o homem de 42 anos, já tinha passagens pela polícia por homicídio, tentativa de homicídio e roubo a residência. Eles foram encaminhados à 4ª Delegacia da Disccpat, do Deic, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como associação criminosa, uso de documento falso, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários