Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um casal integrante de uma quadrilha especializada de roubos a residência em São Paulo com uso de fuzis e carros blindados. Os policiais apreenderam um arsenal de guerra com o casal, incluindo um fuzil .50, munição e duas SUVs blindadas. O imóvel é apontado como base de uma quadrilha de roubos a residências no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

Os policiais localizaram os armamentos em uma cama-baú e descobriram que os veículos eram furtados e estavam com placas trocadas. A dupla presa, segundo a investigação, participava do planejamento de uma grande ação nos próximos dias.