O segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 será realizado neste domingo (16), com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática. A abertura dos portões será ao meio-dia (12h) e o fechamento, pontualmente às 13h. A aplicação das provas terá início às 13h30 e se encerrará às 18h30, no horário de Brasília, 30 minutos mais cedo em relação ao primeiro domingo.

Os procedimentos de segurança e logística seguem o mesmo padrão do primeiro dia.

Regras

Saída com o Caderno de Questões: O participante só poderá deixar o local de prova levando o caderno de questões a partir das 18h. A saída sem o caderno de questões é permitida a partir das 15h30.

Documento de Identificação: É obrigatório apresentar um documento de identificação original com foto. São aceitos documentos físicos (RG, CNH, passaporte, CTPS emitida após 1997) ou digitais, como e-Título, CIN (Carteira de Identidade Nacional), CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou RG Digital, apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no app Gov.br.

Caneta: A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Itens Proibidos: O uso de qualquer equipamento eletrônico é proibido. Celulares e outros eletrônicos, óculos escuros, artigos de chapelaria e qualquer material de papelaria não transparente devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, que deve permanecer lacrado e debaixo da carteira durante toda a prova. Lanches serão permitidos após vistoria do chefe de sala.

Tempo Adicional: Participantes com solicitação de tempo adicional aprovada pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) terão direito a 60 minutos extras. Para quem usa o recurso de videoprova em Libras (Língua Brasileira de Sinais), o acréscimo é de 120 minutos.

Cartão de Confirmação: O INEP recomenda que o participante leve o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso para facilitar a localização da sala e evitar contratempos, embora sua apresentação não seja obrigatória.

Declaração de Comparecimento: Quem precisar comprovar presença deve emitir a Declaração de Comparecimento na Página do Participante, imprimir e apresentá-la ao chefe de sala no momento da identificação.

Reaplicação

Será garantida a reaplicação do exame nos dias 16 e 17 de dezembro para participantes de cidades afetadas por desastres naturais, ou que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. O prazo para solicitar a reaplicação é de 17 de novembro até as 12h do dia 21 de novembro (horário de Brasília).