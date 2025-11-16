A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) implantará, em Pindamonhangaba na segunda-feira (17), às 10h, a primeira válvula Plug & Play das Américas para controle de pressão e redução de vazamentos na rede de abastecimento. A iniciativa é pioneira em inovação no saneamento brasileiro e contará com um investimento de aproximadamente R$ 300 mil.
A instalação será na ETA (Estação de Tratamento de Água) de Pindamonhangaba, no bairro Mombaça, permitindo monitoramento inteligente e ajustes automáticos na pressão por meio de uma válvula integrada a uma zona de gerenciamento de pressão da rede.
O sistema diminui as perdas físicas causadas por excesso de pressão e reduz a frequência de vazamentos usando um equipamento que monitora o fornecimento de água de forma inteligente e se ajusta ao consumo da população; quando o consumo cai, por exemplo, a válvula automaticamente diminui a pressão na rede, e a eleva quando o consumo sobe.
O projeto é resultado de uma parceria internacional com a empresa suíça Georg Fischer, que customizou a tecnologia especificamente para o sistema de distribuição do Vale do Paraíba, voltado para práticas que poderão ser replicadas em outras cidades do estado e do Brasil.