16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATENDIMENTO

Criança entala dedo em ralo e é socorrida em hospital da região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CB
Dedo da criança estava preso ao ralo do banheiro
Dedo da criança estava preso ao ralo do banheiro

Uma criança de 3 anos entalou o dedo em um ralo de banheiro e precisou ser socorrida ao hospital em Ubatuba. O atendimento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na noite de sábado (15), por volta das 21h40. A mãe levou a criança ao quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. O dedo da criança estava preso ao ralo.

Após avaliação, a equipe optou por recorrer ao apoio hospitalar para a retirada, pois o dedo da criança estava muito inchado e com pouca circulação.

No ambiente hospital, com auxílio de sedação e anestesia local, foi possível fazer o corte e a retirada do objeto.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários