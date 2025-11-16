Uma criança de 3 anos entalou o dedo em um ralo de banheiro e precisou ser socorrida ao hospital em Ubatuba. O atendimento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros da cidade.
O caso aconteceu na noite de sábado (15), por volta das 21h40. A mãe levou a criança ao quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. O dedo da criança estava preso ao ralo.
Após avaliação, a equipe optou por recorrer ao apoio hospitalar para a retirada, pois o dedo da criança estava muito inchado e com pouca circulação.
No ambiente hospital, com auxílio de sedação e anestesia local, foi possível fazer o corte e a retirada do objeto.