Uma criança de 3 anos entalou o dedo em um ralo de banheiro e precisou ser socorrida ao hospital em Ubatuba. O atendimento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros da cidade.

O caso aconteceu na noite de sábado (15), por volta das 21h40. A mãe levou a criança ao quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. O dedo da criança estava preso ao ralo.