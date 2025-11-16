Na segunda luta do card principal do UFC 322, em Nova York (EUA), na noite desse sábado (15), Carlos Prates, de Taubaté, nocauteou Leon Edwards, ex-campeão da divisão dos meio-médios. Outros três brasileiros lutaram no evento, e dois deles também saíram vitoriosos.
O taubateano encarou Leon Edwards e aplicou um belo nocaute, com um direto de esquerda no segundo round que derrubou o adversário.
Um dia antes, Prates revelou que Dana White prometeu a ele uma luta pelo cinturão em caso de vitória por nocaute. E ele conseguiu.
O duelo começou com Prates mais agressivo, encaixando bons golpes em pé. Edwards então partiu pra luta agarrada e pegou as costas do brasileiro, que se defendeu bem até o gongo soar. No segundo round, Prates seguiu melhor em pé, e conectou um direto certeiro de esquerda, nocauteando seu adversário.
O brasileiro vibrou muito com a vitória, e celebrou pedindo a luta pelo titulo que, segundo ele, lhe havia sido prometida pelo chefão do UFC.
Brasileiros.
Na primeira luta da noite, Matheus Camilo teve pela frente Viacheslav Borshchev e foi melhor em boa parte do duelo, faturando a vitória na decisão unânime.
Gregory “Robocop” Rodrigues encarou o duro Roman Kopylov e se apresentou muito bem. Em uma luta quase toda disputada em pé, o brasileiro mostrou um bom jogo de trocação e não deu muitas chances para o lutador russo, garantindo a vitória na decisão unânime dos juízes.
Em um clássico do jiu-jítsu contra o wrestling, Rodolfo Vieira encarou o excelente wrestler Bo Nickal e não se encontrou na luta. O americano começou aplicando uma queda, mas logo voltou em pé e a partir dali decidiu o combate na trocação.
* Com informações do GE