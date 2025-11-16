16 de novembro de 2025
MMA

UFC: Taubateano Carlos Prates nocauteia ex-campeão e mira título

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Youtube
Carlos Prates, de Taubaté, comemora a vitória por nocaute contra Leon Edwards
Na segunda luta do card principal do UFC 322, em Nova York (EUA), na noite desse sábado (15), Carlos Prates, de Taubaté, nocauteou Leon Edwards, ex-campeão da divisão dos meio-médios. Outros três brasileiros lutaram no evento, e dois deles também saíram vitoriosos.

O taubateano encarou Leon Edwards e aplicou um belo nocaute, com um direto de esquerda no segundo round que derrubou o adversário.

Um dia antes, Prates revelou que Dana White prometeu a ele uma luta pelo cinturão em caso de vitória por nocaute. E ele conseguiu.

O duelo começou com Prates mais agressivo, encaixando bons golpes em pé. Edwards então partiu pra luta agarrada e pegou as costas do brasileiro, que se defendeu bem até o gongo soar. No segundo round, Prates seguiu melhor em pé, e conectou um direto certeiro de esquerda, nocauteando seu adversário.

O brasileiro vibrou muito com a vitória, e celebrou pedindo a luta pelo titulo que, segundo ele, lhe havia sido prometida pelo chefão do UFC.

Brasileiros.

Na primeira luta da noite, Matheus Camilo teve pela frente Viacheslav Borshchev e foi melhor em boa parte do duelo, faturando a vitória na decisão unânime.

Gregory “Robocop” Rodrigues encarou o duro Roman Kopylov e se apresentou muito bem. Em uma luta quase toda disputada em pé, o brasileiro mostrou um bom jogo de trocação e não deu muitas chances para o lutador russo, garantindo a vitória na decisão unânime dos juízes.

Em um clássico do jiu-jítsu contra o wrestling, Rodolfo Vieira encarou o excelente wrestler Bo Nickal e não se encontrou na luta. O americano começou aplicando uma queda, mas logo voltou em pé e a partir dali decidiu o combate na trocação.

* Com informações do GE

