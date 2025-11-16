Na segunda luta do card principal do UFC 322, em Nova York (EUA), na noite desse sábado (15), Carlos Prates, de Taubaté, nocauteou Leon Edwards, ex-campeão da divisão dos meio-médios. Outros três brasileiros lutaram no evento, e dois deles também saíram vitoriosos.

O taubateano encarou Leon Edwards e aplicou um belo nocaute, com um direto de esquerda no segundo round que derrubou o adversário.