O Taubaté enfrenta o Palmeiras neste domingo (16), às 19h30, pela rodada final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O duelo será disputado na Arena Barueri e marca o encerramento da participação taubateana na fase regular do Estadual.
Com a sétima melhor campanha na competição, o Taubaté já projeta a sequência da temporada. O clube terá pela frente a Copa Paulista, que começa na próxima semana e será realizada em formato eliminatório. No Paulista, o time da região, sob comando do técnico Arismar Junior, não tem mais chances de avançar entre as quatro primeiras colocadas.
No primeiro jogo do mata-mata, o adversário será o Grêmio Mauaense. A Federação Paulista ainda não divulgou a data e o horário da partida. A transmissão será feita ao vivo pelo UOL Play.
Jogos do Taubaté
1º Turno
08/05 – 18h – Ferroviária 6x0 AD Taubaté – Arena da Fonte
14/05 – 16h – AD Taubaté 1x0 Realidade Jovem – Joaquinzão
04/06 – 21h – Corinthians 5x1 AD Taubaté – José Liberatti
09/07 – 19h – AD Taubaté 2x0 Santos – Joaquinzão
02/08 – 11h – AD Taubaté 0x1 São Paulo – Joaquinzão
13/08 – 16h – Red Bull Bragantino 2x0 AD Taubaté – Gabriel Marques da Silva
20/08 – 15h – AD Taubaté 1x2 Palmeiras – Joaquinzão
2º Turno
03/09 - 15h – AD Taubaté 0x2 Ferroviária – Joaquinzão
20/09 – 15h – Realidade Jovem 0x1 AD Taubaté - João Mendes Athayde
27/09 – 15h – AD Taubaté 0x3 Corinthians – Joaquinzão
31/10 – 19h - Santos 4x0 AD Taubaté – Distrital do Inamar
08/11 – 11h - São Paulo 6x0 AD Taubaté – CT de Cotia
12/11 – 15h – AD Taubaté 1x4 Red Bull Bragantino – Joaquinzão
16/11 – 19h30 – Palmeiras x AD Taubaté – Arena Barueri