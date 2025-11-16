O Taubaté enfrenta o Palmeiras neste domingo (16), às 19h30, pela rodada final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O duelo será disputado na Arena Barueri e marca o encerramento da participação taubateana na fase regular do Estadual.

Com a sétima melhor campanha na competição, o Taubaté já projeta a sequência da temporada. O clube terá pela frente a Copa Paulista, que começa na próxima semana e será realizada em formato eliminatório. No Paulista, o time da região, sob comando do técnico Arismar Junior, não tem mais chances de avançar entre as quatro primeiras colocadas.