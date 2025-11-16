O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com um total de 513 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (17). As oportunidades são destinadas a profissionais com ou sem experiência em diversas áreas de atuação.

As vagas de maior destaque, totalizando 100 oportunidades em cada função, são para Operador de Teleatendimento e Corretor de Imóveis.Outras funções com grande volume de ofertas incluem Ajudante de Obras (47 vagas), Operador de Vendas em Lojas (40 vagas), Carpinteiro (34 vagas), Vendedor (30 vagas), Atendente de Lanchonete (24 vagas) e Pedreiro (18 vagas).

