O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com um total de 513 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (17). As oportunidades são destinadas a profissionais com ou sem experiência em diversas áreas de atuação.
As vagas de maior destaque, totalizando 100 oportunidades em cada função, são para Operador de Teleatendimento e Corretor de Imóveis.Outras funções com grande volume de ofertas incluem Ajudante de Obras (47 vagas), Operador de Vendas em Lojas (40 vagas), Carpinteiro (34 vagas), Vendedor (30 vagas), Atendente de Lanchonete (24 vagas) e Pedreiro (18 vagas).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ainda há vagas exclusivas para PCDs (Pessoas com deficiência).
Como se Candidatar
O atendimento do PAT em São José dos Campos é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro.
Para concorrer, o candidato deve apresentar carteira de trabalho, documento de identidade e currículo impresso. O perfil do candidato deve ser compatível com os requisitos da vaga para que o encaminhamento para a entrevista seja gerado.
A lista completa das vagas disponíveis pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos. Recomenda-se conferir a disponibilidade antes de comparecer ao posto, uma vez que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. O PAT não oferece informações sobre vagas por telefone.