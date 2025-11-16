O Governo de São Paulo divulgou o cronograma para a quitação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2026, oferecendo a opção de pagamento total com redução ou parcelamento em diversas parcelas. A decisão foi formalizada através de um Decreto publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Haverá desconto de 3% sobre o valor total para pagamento integral do imposto no mês de janeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As datas finais para o pagamento integral no mês de janeiro variam conforme o final da placa do veículo:
- Final de placa 1: dia 12
- Final de placa 2: dia 13
- Final de placa 3: dia 14
- Final de placa 4: dia 15
- Final de placa 5: dia 16
- Final de placa 6: dia 19
- Final de placa 7: dia 20
- Final de placa 8: dia 21
- Final de placa 9: dia 22
- Final de placa 0: dia 23 de janeiro
Existe a possibilidade de pagamento integral também no mês de fevereiro, seguindo o escalonamento pelo final da placa, porém sem a aplicação de desconto.
O parcelamento está disponível em até cinco vezes, com vencimentos de janeiro a maio, desde que o valor total seja igual ou maior a dez UFESPS (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) , cerca de R$ 37,02. Se o valor for inferior a essa quantia, o parcelamento será reduzido para quatro ou três parcelas.
A programação de pagamento para proprietários de caminhões segue um calendário particular. O pagamento integral para esta categoria pode ser realizado até 22 de abril, sem desconto, ou pode ser dividido em até cinco parcelas. O vencimento para o pagamento parcelado de caminhões está fixado no dia 20 de cada mês.
Para realizar a quitação do imposto, o contribuinte deve utilizar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) do veículo. O pagamento pode ser efetuado em caixas eletrônicos ou por meio do internet Banking, selecionando a opção de pagamento do IPVA.