O Governo de São Paulo divulgou o cronograma para a quitação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2026, oferecendo a opção de pagamento total com redução ou parcelamento em diversas parcelas. A decisão foi formalizada através de um Decreto publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Haverá desconto de 3% sobre o valor total para pagamento integral do imposto no mês de janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp