O programa Casa Paulista do Governo de São Paulo promove um Feirão para compra do primeiro imóvel, destinando mais de R$ 24,5 milhões em subsídios para famílias que buscam a casa própria em 28 municípios do território paulista. O evento, que acontece até terça-feira (18), oferta aproximadamente 1,8 mil novas CCI (Cartas de Crédito Imobiliário) para viabilizar a aquisição.O Feirão Casa Paulista abrange municípios da capital paulista, Grande São Paulo e as regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas, Central, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

As cartas de crédito possuem valores de R$ 10 mil, R$ 11 mil, R$ 13 mil e R$ 16 mil. Os interessados podem escolher entre cerca de 100 empreendimentos de diferentes construtoras.

