O programa Casa Paulista do Governo de São Paulo promove um Feirão para compra do primeiro imóvel, destinando mais de R$ 24,5 milhões em subsídios para famílias que buscam a casa própria em 28 municípios do território paulista. O evento, que acontece até terça-feira (18), oferta aproximadamente 1,8 mil novas CCI (Cartas de Crédito Imobiliário) para viabilizar a aquisição.O Feirão Casa Paulista abrange municípios da capital paulista, Grande São Paulo e as regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas, Central, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.
As cartas de crédito possuem valores de R$ 10 mil, R$ 11 mil, R$ 13 mil e R$ 16 mil. Os interessados podem escolher entre cerca de 100 empreendimentos de diferentes construtoras.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para participar, o cidadão deve atender aos requisitos do Casa Paulista CCI (Carta de Crédito Imobiliário):
- possuir renda familiar de até três salários mínimos;
- não ter propriedade de imóvel em seu nome;
- não ter financiamento imobiliário ativo;
- não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa habitacional.
As construtoras participantes podem ofertar imóveis de projetos já cadastrados no programa, além de novos empreendimentos que recebem aporte pontual de subsídio para o evento. Em todos os casos, os projetos devem estar contratados junto à CEF (Caixa Econômica Federal) com financiamento por meio do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
O Casa Paulista já entregou 43,1 mil moradias na modalidade CCI, com aporte de R$ 526,4 milhões e impacto econômico estimado de R$ 23,1 bilhões. Outros 63,7 mil imóveis seguem em produção com investimento estadual de R$ 801,6 milhões. Um levantamento da SDUH (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) indica que a renda média das famílias beneficiadas é de R$ 2,8 mil, o que corresponde a 1,87 salários mínimos atuais.