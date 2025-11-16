A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga lançou edital de abertura para processo seletivo simplificado com intenção de contratar profissionais para diversas funções em caráter temporário e de substituição. O certame visa a formação de cadastro reserva para cargos que exigem níveis Fundamental, Médio e Superior. As inscrições estão abertas e se encerram em 30 de novembro de 2025.

Os cargos disponíveis, com salários que variam entre R$ 2.151,03 e R$ 6.192,39 para jornadas de 16 a 40 horas semanais, sendo:

Ensino Superior: Controlador Interno, Fonoaudiólogo, Médico Pediatra e Médico Psiquiatra.

Ensino Médio Técnico: Técnico de Segurança do Trabalho.

Ensino Médio: Tesoureiro.

Ensino Fundamental + Prática: Eletricista e Mecânico.

