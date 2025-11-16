16 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

São Luiz do Paraitinga: Seleção com salários de até R$ 6,1 mil

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Processo seletivo para diversas vagas em São Luiz do Paraitinga tem inscrições abertas até 30 de novembro de 2025
Processo seletivo para diversas vagas em São Luiz do Paraitinga tem inscrições abertas até 30 de novembro de 2025

A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga lançou edital de abertura para processo seletivo simplificado com intenção de contratar profissionais para diversas funções em caráter temporário e de substituição. O certame visa a formação de cadastro reserva para cargos que exigem níveis Fundamental, Médio e Superior. As inscrições estão abertas e se encerram em 30 de novembro de 2025.

Os cargos disponíveis, com salários que variam entre R$ 2.151,03 e R$ 6.192,39 para jornadas de 16 a 40 horas semanais, sendo:

  • Ensino Superior: Controlador Interno, Fonoaudiólogo, Médico Pediatra e Médico Psiquiatra.
  • Ensino Médio Técnico: Técnico de Segurança do Trabalho.
  • Ensino Médio: Tesoureiro.
  • Ensino Fundamental + Prática: Eletricista e Mecânico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Interessados devem realizar a inscrição pela internet, no endereço eletrônico https://portal.recrutamentobrasil.com.br/. O prazo final para o pagamento das taxas de inscrição é 01 de dezembro de 2025, com valores que variam entre R$ 12,00 para o Ensino Fundamental e R$ 20,00 para o Ensino Superior.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com aplicação prevista para 18 de janeiro de 2026. A prova terá duração de três horas e a aprovação exige que o candidato obtenha pontuação igual ou superior a 50 pontos. Além da prova objetiva, os candidatos aos cargos de Eletricista e Mecânico serão submetidos a uma prova prática eliminatória, na qual a pontuação mínima para aprovação também é de 50 pontos.

O processo seletivo é executado pela empresa Recrutamento e Seleção Brasil LTDA e supervisionado pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado da própria Prefeitura. O Edital completo, que detalha as atribuições e o conteúdo programático, está disponível para consulta nos sites da Prefeitura e da organizadora.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários