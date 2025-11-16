A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga lançou edital de abertura para processo seletivo simplificado com intenção de contratar profissionais para diversas funções em caráter temporário e de substituição. O certame visa a formação de cadastro reserva para cargos que exigem níveis Fundamental, Médio e Superior. As inscrições estão abertas e se encerram em 30 de novembro de 2025.
Os cargos disponíveis, com salários que variam entre R$ 2.151,03 e R$ 6.192,39 para jornadas de 16 a 40 horas semanais, sendo:
- Ensino Superior: Controlador Interno, Fonoaudiólogo, Médico Pediatra e Médico Psiquiatra.
- Ensino Médio Técnico: Técnico de Segurança do Trabalho.
- Ensino Médio: Tesoureiro.
- Ensino Fundamental + Prática: Eletricista e Mecânico.
Interessados devem realizar a inscrição pela internet, no endereço eletrônico https://portal.recrutamentobrasil.com.br/. O prazo final para o pagamento das taxas de inscrição é 01 de dezembro de 2025, com valores que variam entre R$ 12,00 para o Ensino Fundamental e R$ 20,00 para o Ensino Superior.
A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com aplicação prevista para 18 de janeiro de 2026. A prova terá duração de três horas e a aprovação exige que o candidato obtenha pontuação igual ou superior a 50 pontos. Além da prova objetiva, os candidatos aos cargos de Eletricista e Mecânico serão submetidos a uma prova prática eliminatória, na qual a pontuação mínima para aprovação também é de 50 pontos.
O processo seletivo é executado pela empresa Recrutamento e Seleção Brasil LTDA e supervisionado pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado da própria Prefeitura. O Edital completo, que detalha as atribuições e o conteúdo programático, está disponível para consulta nos sites da Prefeitura e da organizadora.