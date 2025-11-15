O São José Basket venceu o Unifacisa por 86 a 85 na noite deste sábado (15), na Arena Unifacisa, em João Pessoa (PB), pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). E foi um jogo com requintes de emoções.
Assim, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, vai a 4 vitórias e 4 derrotas, com 50% de aproveitamento, se recuperando de duas derrotas seguidas. E se iguala à campanha do time paraibano. O cestinha da partida foi Douglas do Santos, do São José, com 27 pontos.
Na rodada seguinte, o São José visita o Fortaleza na terça-feira (18), a partir das 19h30, na capital cearense. E o Unifacisa joga de novo em casa, no mesmo dia e horário, quando recebe o Bauru.
O jogo
A partida começou difícil para o São José, que encontrou dificuldades no primeiro quarto contra os donos da casa. Assim, o Unifacisa fechou o período com seis pontos de frente: 21 a 15.
No segundo quarto, o time joseense melhorou a marcação, atacou melhor e chegou a ficar em vantagem no placar em determinado momento. Mas, o Unifacisa de novo cresceu, retomou a vantagem e, com 23 a 19 no período, foi para o intervalo ganhando por 44 a 34, dez pontos de frente sobre o São José.
Na etapa final, o Unifacisa começou forte no terceiro quarto, abrindo vantagem. No entanto, os joseenses acertaram a mão e tiveram uma reação importante, vencendo o período por 25 a 17 e indo para o último quarto apenas dois pontos atrás no marcador: 61 a 59.
Contudo, no último período, o time da região começou desligado e viu o Unifacisa abrir 5 a 0, ampliando a vantagem total para sete pontos.
Ainda assim, o São José novamente foi buscar e encostou. Mas, sempre que diminuía para dois pontos, o Unifacisa abria quatro. E, a menos de um minuto para o fim, conseguiu empatar o jogo em 77 a 77. Com isso, o jogo foi para a prorrogação.
No tempo extra, os joseenses voltaram mais animados, abrindo 6 a 0 de cara e ficando com importante vantagem inicial. Com isso, teve mais tranquilidade para controlar a vantagem durante a prorrogação.
Contudo, o jogo ganhou em emoção nos minutos finais, quando o Unifacisa novamente encostou. Mas, no final, o São José garantiu a vitória segurando o último ataque do time da casa.