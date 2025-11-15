O São José Basket venceu o Unifacisa por 86 a 85 na noite deste sábado (15), na Arena Unifacisa, em João Pessoa (PB), pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). E foi um jogo com requintes de emoções.

Assim, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, vai a 4 vitórias e 4 derrotas, com 50% de aproveitamento, se recuperando de duas derrotas seguidas. E se iguala à campanha do time paraibano. O cestinha da partida foi Douglas do Santos, do São José, com 27 pontos.