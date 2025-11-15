Entre domingo (16) e terça-feira (18), o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira estão na rota dos temporais, num período de tempo severo, com previsão de chuva forte, raios, rajadas de vento que podem superar 70 km/h e possibilidade de granizo isolado, segundo alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A passagem de uma frente fria pelo Sudeste deve organizar áreas de instabilidade sobre praticamente todo o estado. Embora os modelos não indiquem, neste momento, acumulados extremos de chuva, o cenário é favorável para tempestades localizadas capazes de provocar alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores — principalmente nas regiões destacadas no alerta.