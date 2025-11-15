Entre domingo (16) e terça-feira (18), o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira estão na rota dos temporais, num período de tempo severo, com previsão de chuva forte, raios, rajadas de vento que podem superar 70 km/h e possibilidade de granizo isolado, segundo alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
A passagem de uma frente fria pelo Sudeste deve organizar áreas de instabilidade sobre praticamente todo o estado. Embora os modelos não indiquem, neste momento, acumulados extremos de chuva, o cenário é favorável para tempestades localizadas capazes de provocar alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores — principalmente nas regiões destacadas no alerta.
De acordo com a Defesa Civil estadual, a atuação da frente fria será sentida em três etapas principais. No domingo (16), a frente fria ainda atua com maior intensidade sobre o Sul do país, mas os efeitos já se espalham pelo Sudeste. Em São Paulo, há previsão de pancadas de chuva isoladas, em geral no período da tarde e noite, possibilidade de trovoadas em vários municípios e início de aumento da instabilidade atmosférica.
Para o Vale do Paraíba, a previsão aponta chuvas ocasionais e ao menos uma tempestade, com temperatura máxima próxima de 24°C e mínima em torno de 19°C.
Na segunda-feira (17), o avanço da frente fria em direção ao Sudeste deve deixar todas as regiões paulistas sujeitas a pancadas de chuva, muitas delas com intensidade forte.
As maiores preocupações se concentram em Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira; Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas e Itapeva; Baixada Santista; Região Metropolitana de São Paulo, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília; e Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.
Para o Vale, a previsão indica algumas tempestades severas, com máximas chegando a 31°C e mínima em torno de 20°C, o que aumenta a sensação de tempo abafado antes das pancadas de chuva.
Boletins recentes do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para o Sudeste, que incluem áreas próximas à região, já falam em chuva entre 50 e 100 mm em 24 horas, ventos de até 100 km/h e risco de granizo em alguns pontos, com possibilidade de queda de energia, danos em plantações e alagamentos associados às rajadas de vento.
Na terça-feira (18), o cenário segue de atenção, com condições para chuva em boa parte do estado, variação de nuvens ao longo do dia, pancadas rápidas, mas que podem vir acompanhadas de vento e raios.
No Vale do Paraíba, a previsão indica pancadas de chuva rápidas, com máximas chegando a 32°C e mínima de 20°C.