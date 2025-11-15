Um motociclista ficou ferido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, no final da tarde deste sábado (15).
O acidente aconteceu na altura do km 95 da Dutra, na pista sentido São Paulo. O motociclista se envolveu em uma colisão traseira com um automóvel.
Equipes do resgate da concessionária RioSP atenderam a ocorrência, prestando o primeiro socorro ao motociclista, que ficou caído na pista da esquerda.
O tráfego flui pela pista da direita, com ao menos quatro quilômetros de congestionamento.
* Matéria em atualização