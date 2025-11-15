15 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

URGENTE: Motociclista fica ferido em colisão com carro na Dutra

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Atendimento ao motociclista, que ficou caído na pista da Via Dutra
Atendimento ao motociclista, que ficou caído na pista da Via Dutra

Um motociclista ficou ferido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, no final da tarde deste sábado (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na altura do km 95 da Dutra, na pista sentido São Paulo. O motociclista se envolveu em uma colisão traseira com um automóvel.

Equipes do resgate da concessionária RioSP atenderam a ocorrência, prestando o primeiro socorro ao motociclista, que ficou caído na pista da esquerda.

O tráfego flui pela pista da direita, com ao menos quatro quilômetros de congestionamento.

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários