Com seus 2,03 metros de altura, vestido com o emblemático traje azul, amarelo e vermelho dos filmes do Superman dos anos 80, o brasileiro Leonardo Muylaert realizou uma semana de visitas em Gana, em sua primeira viagem à África.

Ele conseguiu mudar o ambiente do serviço de oncologia pediátrica do hospital universitário Korle Bu em Acra, capital de Gana, normalmente caracterizado por corredores silenciosos, respirações difíceis e pais agarrados à esperança.