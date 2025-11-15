Um jovem que estava com a namorada foi baleado por homens em uma moto, em Taubaté. A tentativa de homicídio aconteceu na noite dessa sexta-feira (14), pelo bairro Chácara Belo Horizonte.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, estava com a namorada quando dois suspeitos em uma moto chegaram atirando contra ele.