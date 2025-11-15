15 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem com a namorada é baleado por homens de moto em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
Um jovem que estava com a namorada foi baleado por homens em uma moto, em Taubaté. A tentativa de homicídio aconteceu na noite dessa sexta-feira (14), pelo bairro Chácara Belo Horizonte.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, estava com a namorada quando dois suspeitos em uma moto chegaram atirando contra ele.

Na chegada da Polícia Militar ao local, a vítima já estava sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.

A equipe da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté foi acionada para dar início às investigações. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão.

