A influenciadora digital Yre Sales Duarte, conhecida como Mendigata de Goiás, foi presa suspeita de ordenar a morte de um morador de rua após um desentendimento relacionado ao uso de drogas.

Segundo a Polícia Militar, o ataque foi executado pelo companheiro dela, que surpreendeu a vítima com golpes de faca na noite de terça-feira (11), na avenida Paranaíba, região central de Goiânia.