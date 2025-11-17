17 de novembro de 2025
MINAS GERAIS

Motorista de caminhão morre após acidente com carro em rodovia

Por Da redação | Carmo de Minas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Motorista de caminhão morreu em tombamento de veículo após acidente na MGC-460
Motorista de caminhão morreu em tombamento de veículo após acidente na MGC-460

Um motorista de caminhão morreu na noite dessa sexta-feira (14) após um acidente na MGC-460, entre Carmo de Minas e Olímpio Noronha, no Sul de Minas (MG). A batida ocorreu por volta das 20h e envolveu, além do caminhão que estava carregado com leite, um carro modelo Toyota Corolla.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam em sentidos opostos quando houve uma colisão lateral. Com o impacto, o caminhão capotou e ficou tombado sobre a pista, bloqueando os dois sentidos da rodovia. O motorista do caminhão morreu no local.

No Corolla estavam quatro pessoas. O motorista foi socorrido pelo Samu com ferimentos leves. Os outros três passageiros foram avaliados e não apresentavam lesões aparentes.

O Corpo de Bombeiros fez o desencarceramento do corpo, enquanto a Polícia Militar controlou o trânsito e aguardou a chegada da perícia da Polícia Civil, que realizou os levantamentos técnicos.

* Com informações do jornal O Tempo

