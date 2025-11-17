Um motorista de caminhão morreu na noite dessa sexta-feira (14) após um acidente na MGC-460, entre Carmo de Minas e Olímpio Noronha, no Sul de Minas (MG). A batida ocorreu por volta das 20h e envolveu, além do caminhão que estava carregado com leite, um carro modelo Toyota Corolla.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam em sentidos opostos quando houve uma colisão lateral. Com o impacto, o caminhão capotou e ficou tombado sobre a pista, bloqueando os dois sentidos da rodovia. O motorista do caminhão morreu no local.