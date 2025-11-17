Um homem de 33 anos foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (14), enquanto trabalhava em uma construção na avenida Saudade, em Janaúba, no Norte de Minas (MG). Conforme a Polícia Militar, dois homens são suspeitos de atirarem cinco vezes.
Há possibilidade de que o crime tenha sido motivado por vingança, já que a vítima é suspeita de envolvimento em outro homicídio ocorrido anteriormente e relacionado ao tráfico de drogas.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima preparava concreto na área externa da obra quando os atiradores chegaram a pé, após deixarem uma motocicleta vermelha estacionada em uma rua próxima. Um dos homens carregava um revólver.
Ele atirou diversas vezes, atingindo a cabeça, o rosto, as costas, o tórax e a região da virilha. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito.
Testemunhas relataram que a vítima tentou correr para dentro do imóvel, mas foi novamente alcançada pelos disparos. Logo após o ataque, os autores fugiram na mesma moto.
Uma testemunha, que trabalhava com a vítima, disse ter visto o atirador e afirmou que suas características físicas eram semelhantes às de um homem já conhecido pela polícia por crimes como homicídio, tráfico, roubo e porte ilegal de arma. A companheira da vítima também apontou esse suspeito e outro homem como possíveis envolvidos.
A mulher relatou ainda que, dias antes do crime, Marcos demonstrou preocupação após ver um terceiro indivíduo observando-o dentro de um carro prata, o que teria soado como ameaça.
A PM conseguiu identificar os suspeitos, mas não prendê-los. Um deles tem mandado de prisão em aberto por homicídio e porte ilegal de arma.
A perícia técnica esteve no local e recolheu imagens de câmeras de segurança para auxiliar nas investigações. O caso será analisado pela Polícia Civil.
* Com informações do jornal O Tempo