Um homem de 33 anos foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (14), enquanto trabalhava em uma construção na avenida Saudade, em Janaúba, no Norte de Minas (MG). Conforme a Polícia Militar, dois homens são suspeitos de atirarem cinco vezes.

Há possibilidade de que o crime tenha sido motivado por vingança, já que a vítima é suspeita de envolvimento em outro homicídio ocorrido anteriormente e relacionado ao tráfico de drogas.