Um grave acidente foi registrado na BR-154, na manhã deste sábado (15), próximo à Ponte do Salto, em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro. A colisão ocorreu entre uma caminhonete e um caminhão, resultando na destruição total da caminhonete, conforme imagens do Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar do impacto violento, o motorista da caminhonete foi encontrado consciente, mesmo preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no socorro inicial.