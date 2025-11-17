Um grave acidente foi registrado na BR-154, na manhã deste sábado (15), próximo à Ponte do Salto, em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro. A colisão ocorreu entre uma caminhonete e um caminhão, resultando na destruição total da caminhonete, conforme imagens do Corpo de Bombeiros.
Apesar do impacto violento, o motorista da caminhonete foi encontrado consciente, mesmo preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no socorro inicial.
O apoio do Samu foi solicitado para fornecer atendimento especializado e garantir a retirada segura da vítima do interior do veículo.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. As causas do acidente ainda serão apuradas.
* Com informações do jornal O Tempo