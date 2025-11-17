17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MINAS GERAIS

Milagre! Motorista sobrevive após grave colisão com caminhão

Por Da redação | Ituiutaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caminhonete ficou completamente destruída
Caminhonete ficou completamente destruída

Um grave acidente foi registrado na BR-154, na manhã deste sábado (15), próximo à Ponte do Salto, em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro. A colisão ocorreu entre uma caminhonete e um caminhão, resultando na destruição total da caminhonete, conforme imagens do Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar do impacto violento, o motorista da caminhonete foi encontrado consciente, mesmo preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no socorro inicial.

O apoio do Samu foi solicitado para fornecer atendimento especializado e garantir a retirada segura da vítima do interior do veículo.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. As causas do acidente ainda serão apuradas.

* Com informações do jornal O Tempo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários