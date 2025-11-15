A implosão do antigo Hotel Urupema neste domingo (16) marcará uma colaboração inédita entre a maior expertise em demolição controlada do país e a inovação tecnológica.
A operação, liderada pelo engenheiro Manoel Jorge Diniz Dias, o 'Manezinho', contará com o Drone100 Bombeiro da empresa joseense UAVI. A parceria foi firmada para executar a principal meta de engenharia da operação: ser a "técnica mais cuidadosa" para reduzir a nuvem de poeira e o impacto ambiental da demolição.
Em uma conversa técnica, o CEO da UAVI, Victor Mascarenhas, e o engenheiro 'Manezinho' alinharam o uso do drone como ferramenta tática. O equipamento será responsável por lançar uma "cortina de água" pressurizada de forma precisa no momento da queda da estrutura, abatendo os particulados antes que se dispersem.
Esta colaboração simboliza um avanço na engenharia nacional, unindo especialização e tecnologia de ponta para garantir mais segurança para as equipes de solo e para o entorno da avenida Nove de Julho, que será isolada para a operação (leia aqui).
"Esta parceria com o Manezinho é um marco. É a união da maior expertise em demolição controlada do país com a inovação nacional em drones", afirma Victor Mascarenhas, CEO da UAVI. "Não estamos apenas testando uma tecnologia; estamos provando que a colaboração entre engenharia e tecnologia é o futuro para operações mais seguras e com menor impacto ambiental."
A operação da UAVI contará com uma equipe completa, incluindo seu diretor de Operações de Combate a Incêndio, Jefferson de Mello, operadores e técnicos de logística, garantindo a segurança e eficácia da contenção.
A UAVI é uma empresa líder no desenvolvimento de soluções com drones de alta capacidade, com foco em operações de segurança, resgate e combate a incêndios. Sua frota é projetada para atuar em cenários de alta complexidade, oferecendo eficiência, segurança e inovação tecnológica para os setores público e privado.