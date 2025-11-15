A implosão do antigo Hotel Urupema neste domingo (16) marcará uma colaboração inédita entre a maior expertise em demolição controlada do país e a inovação tecnológica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação, liderada pelo engenheiro Manoel Jorge Diniz Dias, o 'Manezinho', contará com o Drone100 Bombeiro da empresa joseense UAVI. A parceria foi firmada para executar a principal meta de engenharia da operação: ser a "técnica mais cuidadosa" para reduzir a nuvem de poeira e o impacto ambiental da demolição.