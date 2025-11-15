15 de novembro de 2025
ATROPELAMENTO

Adeus, Glória: idosa é atingida por moto e morre no Vale da Fé

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Idosa foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Idosa foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Um casal de idosos foi vítima de um grave acidente em Aparecida, nas proximidades do Santuário Nacional, na manhã de sexta-feira (14). A ocorrência foi na BR-488, rodovia que liga a rodovia Presidente Dutra ao Santuário Nacional de Aparecida.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal de pedestres — uma mulher de 67 anos e um homem de 69 — atravessava a via quando foi atingido por uma motocicleta.

De acordo com o boletim da PRF, um veículo havia parado para permitir a travessia dos pedestres. Enquanto isso, a motocicleta (modelo Honda CG 150 Start) seguia pela via e colidiu com o casal.

No momento do impacto, tanto os pedestres quanto os ocupantes da moto caíram na pista.

A PRF afirmou que a travessia do casal ocorreu cerca de dez metros à frente da faixa de pedestres, o que pode ser um ponto relevante para a investigação.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem intenção de matar, e lesão corporal culposa para os demais feridos.

Ainda segundo relatos nas redes sociais, testemunhas descreveram o impacto como forte, com “gritos de dor” dos pedestres no momento do acidente.

Uma internauta disse: “Foi horrível o acidente, o barulho da batida, os gritos de dor da dona Glória e do sr. Sebastião. Infelizmente, mesmo na faixa de segurança, não temos segurança”.

A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para apurar detalhes como a velocidade da moto, as condições de visibilidade no trecho e a sinalização presente no local.

