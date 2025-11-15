Um casal de idosos foi vítima de um grave acidente em Aparecida, nas proximidades do Santuário Nacional, na manhã de sexta-feira (14). A ocorrência foi na BR-488, rodovia que liga a rodovia Presidente Dutra ao Santuário Nacional de Aparecida.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal de pedestres — uma mulher de 67 anos e um homem de 69 — atravessava a via quando foi atingido por uma motocicleta.
De acordo com o boletim da PRF, um veículo havia parado para permitir a travessia dos pedestres. Enquanto isso, a motocicleta (modelo Honda CG 150 Start) seguia pela via e colidiu com o casal.
No momento do impacto, tanto os pedestres quanto os ocupantes da moto caíram na pista.
A PRF afirmou que a travessia do casal ocorreu cerca de dez metros à frente da faixa de pedestres, o que pode ser um ponto relevante para a investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem intenção de matar, e lesão corporal culposa para os demais feridos.
Ainda segundo relatos nas redes sociais, testemunhas descreveram o impacto como forte, com “gritos de dor” dos pedestres no momento do acidente.
Uma internauta disse: “Foi horrível o acidente, o barulho da batida, os gritos de dor da dona Glória e do sr. Sebastião. Infelizmente, mesmo na faixa de segurança, não temos segurança”.
A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para apurar detalhes como a velocidade da moto, as condições de visibilidade no trecho e a sinalização presente no local.