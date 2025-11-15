Um casal de idosos foi vítima de um grave acidente em Aparecida, nas proximidades do Santuário Nacional, na manhã de sexta-feira (14). A ocorrência foi na BR-488, rodovia que liga a rodovia Presidente Dutra ao Santuário Nacional de Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal de pedestres — uma mulher de 67 anos e um homem de 69 — atravessava a via quando foi atingido por uma motocicleta.