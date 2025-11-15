15 de novembro de 2025
DOURADOS

BRUTAL: Padre é morto a facadas e marteladas durante latrocínio

Por Da redação | Mato Grosso do Sul
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Corpo de Alexandro (no detalhe) foi encontrado enrolado num tapete ao lado de uma mata
Corpo de Alexandro (no detalhe) foi encontrado enrolado num tapete ao lado de uma mata

O padre Alexandro da Silva Lima foi morto a golpes de martelada e facadas por bandidos durante assalto, entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada deste sábado (15), em Dourados (MS). Dois autores estão presos e um deles confessou o crime. O outro ajudou a ocultar o corpo.

Padre da paróquia de Douradina, Alexandro estava desaparecido desde a noite de sexta. O celular dele foi localizado no Jardim Canaã 1. Segundo o Dourados Informa, a polícia foi avisada e passou a atuar no caso.

No início da tarde deste sábado, o corpo de Alexandro foi encontrado enrolado num tapete ao lado de uma mata, perto de indústria da BRF, no Distrito Industrial de Dourados.

Durante a madrugada, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) localizaram o carro do padre, um Jeep Renegade preto. Dois homens que estavam no veículo foram presos.

De acordo com o delegado Lucas Albé Veppo, a dupla matou o padre para roubar o veículo, dinheiro, joias e outros objetos de valor.

Peritos da Polícia Científica constataram que Alexandro foi morto com uma facada no pescoço e vários golpes de marreta na cabeça. As investigações continuam para recuperar os outros objetos roubados.

* Com informações do site Top Mídia News

