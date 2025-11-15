O padre Alexandro da Silva Lima foi morto a golpes de martelada e facadas por bandidos durante assalto, entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada deste sábado (15), em Dourados (MS). Dois autores estão presos e um deles confessou o crime. O outro ajudou a ocultar o corpo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Padre da paróquia de Douradina, Alexandro estava desaparecido desde a noite de sexta. O celular dele foi localizado no Jardim Canaã 1. Segundo o Dourados Informa, a polícia foi avisada e passou a atuar no caso.
No início da tarde deste sábado, o corpo de Alexandro foi encontrado enrolado num tapete ao lado de uma mata, perto de indústria da BRF, no Distrito Industrial de Dourados.
Durante a madrugada, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) localizaram o carro do padre, um Jeep Renegade preto. Dois homens que estavam no veículo foram presos.
De acordo com o delegado Lucas Albé Veppo, a dupla matou o padre para roubar o veículo, dinheiro, joias e outros objetos de valor.
Peritos da Polícia Científica constataram que Alexandro foi morto com uma facada no pescoço e vários golpes de marreta na cabeça. As investigações continuam para recuperar os outros objetos roubados.
* Com informações do site Top Mídia News