O padre Alexandro da Silva Lima foi morto a golpes de martelada e facadas por bandidos durante assalto, entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada deste sábado (15), em Dourados (MS). Dois autores estão presos e um deles confessou o crime. O outro ajudou a ocultar o corpo.

Padre da paróquia de Douradina, Alexandro estava desaparecido desde a noite de sexta. O celular dele foi localizado no Jardim Canaã 1. Segundo o Dourados Informa, a polícia foi avisada e passou a atuar no caso.